Веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки1850 просмотров
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В команду веб-разработчиков ищем веб-дизайнера (Украина) на удаленку.

Требования:

- сильные и уверенные навыки в UX/UI

- понимание современных принципов и методологий UX-дизайна и адаптивной вёрстки

- ответственность, внимание к деталям

- умение прототипировать и тестировать узлы продукта

- наличие портфолио обязательно

Услуги студий не интересны, интересуют только крутые личности с которыми можно будет поработать!

Только прямая связь с участником задачи, никаких аккаунт менеджеров от агентств не предлагать.

В запросах оставляйте контактные данные для быстрой связи голосом.

3 года назад
max_gil
Максим 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад