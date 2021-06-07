Вебсайты и мобильные приложения
Привет! Рада видеть Вас на моей странице.
Проектирую и рисую дизайн:
- лендингов
- интернет-магазинов
- корпоративных сайтов
- промосайтов
- мобильных приложений
- соцсетей
Я люблю то, чем занимаюсь, поэтому можете быть уверены, что к Вашему заказу я отнесусь серьёзно и творчески!
Все правки БЕСПЛАТНЫЕ и до полного утверждения работы!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приложение интернет-магазина101 просмотр
- Счётчик калорий69 просмотров
- Сайт для поиска плиточника в Москве.42 просмотра
- Фансайт Чудо-женщины49 просмотров
- Промосайт макаронов Barilla41 просмотр
- Приложение для управления умным домом64 просмотра