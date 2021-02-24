Приветствую!
Про меня:
Можно говорить много, но за меня скажет моё портфолио: https://www.behance.net/whyromacry
Ключевые знания и навыки:
- Разработка фирменного стиля, логотипа
- Уверенное знание графических программ Figma, Photoshop, Illustrator
- Работа в zero block на Tilda
- Оформление промоакций и выставок
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям
Контактная информация:
https://www.instagram.com/designer.roma/
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