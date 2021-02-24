toxibae

Роман toxibae

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приветствую!

Про меня:

Можно говорить много, но за меня скажет моё портфолио: https://www.behance.net/whyromacry

Ключевые знания и навыки:

  • Разработка фирменного стиля, логотипа
  • Уверенное знание графических программ Figma, Photoshop, Illustrator
  • Работа в zero block на Tilda
  • Оформление промоакций и выставок
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям
Достижения:

Разработал материалы для выставки по срочному заказу за неделю до мероприятия, получил благодарность от руководства

Контактная информация:

https://www.instagram.com/designer.roma/

t.me/on_designer

[email protected]