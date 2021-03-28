Web-designer
Зарекомендую себя для вас как веб-дизайнера с такими преимуществами в работе как: современные, трендовые UI; исследования UX и пользовательского интерфейса; понимание задач маркетинга; особое внимание к деталям. Мой опыт:-дизайн сайтов/приложений-детальное проектирование UX-внедрение фирменного стиля -адаптация сайтов под мобильные устройства -отрисовка UI/UX для сайта/приложений/полиграфии -разработка лендинговС моим портфолио можете ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/golovkomir86e9Связать со мной можно: Skype - @golovko.miroslavaTelegram - @g.miragE-mail - [email protected]
Портфолио
- VINYLA - online store86 просмотров
- PHOTO PRESETS by Maximmpa67 просмотров