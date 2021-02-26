Добрый день!
— Занимаюсь разработкой дизайна сайтов.
— Слежу за тенденциями веб дизайна.
— Нахожу креативные решения ваших задач.
— Нахожу общий язык с клиентом.
Мои навыки:
— Дизайн сайтов в Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD
— UI/UX дизайн
— Анализ целевой аудитории сайта
— Сайты под ключ
— Полностью адаптивные(отзывчивые) сайты
Почему я?
— Всегда беру во внимание желанию клиента.
— Всегда на связи
— Ответственное отношение к работе
— Адекватная цена
Этапы работы со мной:
— Обсуждение условий сотрудничества
— Создание прототипа будущего сайта
— Разработка и утверждение первого экрана
— Разработка дизайна всего сайта
— Внесение правок.
— Утверждение всего дизайна.
— Окончательный файл с готовым дизайном.
Портфолио: https://www.behance.net/anastazii
Мои контакты:
Instagram: https://www.instagram.com/anasta_zii/
Behance: https://www.behance.net/anastazii/projects
Facebook: https://www.facebook.com/anasta.zii.d/
Telegram: @anasta_zii
WhatsApp: 0973151808
Буду рада сотрудничеству.
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