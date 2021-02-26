anasta_zii

Анастаси Мохова anasta_zii

 
21 годУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Делаю дизайн круто

Добрый день!

— Занимаюсь разработкой дизайна сайтов.

— Слежу за тенденциями веб дизайна.

— Нахожу креативные решения ваших задач.

— Нахожу общий язык с клиентом.

Мои навыки:

— Дизайн сайтов в Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD

— UI/UX дизайн

— Анализ целевой аудитории сайта

— Сайты под ключ

— Полностью адаптивные(отзывчивые) сайты

Почему я?

— Всегда беру во внимание желанию клиента.

— Всегда на связи

— Ответственное отношение к работе

— Адекватная цена

Этапы работы со мной:

— Обсуждение условий сотрудничества

— Создание прототипа будущего сайта

— Разработка и утверждение первого экрана

— Разработка дизайна всего сайта

— Внесение правок.

— Утверждение всего дизайна.

— Окончательный файл с готовым дизайном.

Портфолио: https://www.behance.net/anastazii

Мои контакты:

Instagram: https://www.instagram.com/anasta_zii/

Behance: https://www.behance.net/anastazii/projects

Facebook: https://www.facebook.com/anasta.zii.d/

Telegram: @anasta_zii

WhatsApp: 0973151808

Буду рада сотрудничеству.

Дизайн сайтаFigma
Портфолио