dwslvaya

Дарья dwslvaya

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ваш САЙТ с моим ДИЗАЙНОМ никого не оставит равнодушным &#128525;

Привет! Меня зовут Даша, и я web/mobile/product/ui/ux дизайнер) разрабатываю дизайн-макеты ну почти для всего, даже интерфейс сенсорной панели для управления голограммой浪сейчас веду своей проект Wecan, мобильное приложение для благотворительности, в котором являюсь product дизайнером. Я не ограничена в своем стиле, поэтому могу сделать проект по любой тематике.

Я ДИЗАЙНЕР, НО Я ВАС СЛЫШУ!!

Сделаю для вас дизайн , покажу его вам, и, если вы захотите что-то исправить, я сделаю это в ту же минуту, без каких-либо доплат) а если вам придёт какая-то гениальная идея (пусть даже она гениальна только для вас) я сделаю это столько раз, сколько вам потребуется, мне это интересно!

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Важная информация, я мало сплю, и к тому же легко меняю режим) если вам удобно работать в ночное время - мне тоже удобно. А если только в дневное - я буду рядом. В целом , я ответственно отношусь к вашему времени. Я ни к чему не привязана, именно поэтому все мое время - это работа!) предпочитаю с заказчиками обсуждать все по аудио или видеозвонкам , так как я лучше пойму ваше настроение и ваши ожидания по голосу и интонации)

ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/brusnikdas87ef

МОИ КОНТАКТЫ

Telegram, instagram : @dwslvaya

почта email : [email protected]

почта gmail : [email protected]

номер телефона : 89186251233

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Лендинг с анимациями, mobile-first

    Требуется сверстать две страницы лендинга с акцентом на mobile first. Необходимы анимированный фиксированный фон, поэкранный скролл, анимации по скроллу, форма для отправки письма, липкий хедер и интерактивная карта. Ознакомьтесь с макетом в Figma. Срок выполнения - 4 дня.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать landing page по готовому дизайн-макету

    Задача заключается в верстке двух страниц лендинга на основе предоставленного дизайн-макета из Figma. Требуется минимальная анимация (плавное появление контента) и реализация формы обратной связи с валидацией полей и сбором аналитики. Также важен читабельный и поддерживаемый код.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать лендинг

    Есть готовый макет лендинга (Десктоп+мобильная). Необходимо сверстать макет. (Только html и css код, css может быть написан на препроцессорах sass, scss). Не нужно устанавливать на хостинг, не нужно настраивать обратную связь, только верстка.

    CSSHTMLSASSSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать адаптивный дизайн

    необходимо сверстать одностраничный сайт, в котором одна форма заявки с именем и номером телефона. Дизайн в фигме. Личный контакт с дизайнером.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Лендинг с анимациями, mobile-first
Node.js
Очень рад совместной работе, всегда буду рад поработать вместе еще)
Все хорошо сделал! По окончанию работы передал рабочий и поддерживаемый код. Уложился в поставленные ( очень короткие) сроки. Хороший программист, да просто хороший человек, с которым приятно вести диалог!))
Ответный отзыв
AlexandrGorbanev
Александр 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Сверстать landing page по готовому дизайн-макету
Figma
Все хорошо. Четкая постановка задачи, обьяснение ТЗ по звонку, что еще лучше и понятней. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный программист, выполнил быстрее указанных сроков, сделал все в лучшем виде) все правки внес, всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexandrSH1996
Александр 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг
CSSHTMLSASSSCSS
Как заказчик, Дарья понравилась на все 100%. Четко сформулировала задачу, предоставила ТЗ, поддерживала связь на протяжении всего проекта.
Нужно было быстро и качественно сделать работу, а сделал супер качественно, а главное - быстро, всегда поддерживал связь, очень ответственно подошел даже к созданию одностраничного сайта, видно, что человек любит свое дело и работает с душой. Очень довольна!
Ответный отзыв
vmaz
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Сверстать адаптивный дизайн
Figma
Все отлично! Рекомендую! Было приятно поработать с хорошим дизайнером!
Ответственный подход к выполнению поставленных задач, всегда на связи, адекватно реагирует на правки и относится с пониманием. Всем бы таких исполнителей!)
Ответный отзыв