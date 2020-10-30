Ваш САЙТ с моим ДИЗАЙНОМ никого не оставит равнодушным 😍

Привет! Меня зовут Даша, и я web/mobile/product/ui/ux дизайнер) разрабатываю дизайн-макеты ну почти для всего, даже интерфейс сенсорной панели для управления голограммой浪сейчас веду своей проект Wecan, мобильное приложение для благотворительности, в котором являюсь product дизайнером. Я не ограничена в своем стиле, поэтому могу сделать проект по любой тематике.

Я ДИЗАЙНЕР, НО Я ВАС СЛЫШУ!!

Сделаю для вас дизайн , покажу его вам, и, если вы захотите что-то исправить, я сделаю это в ту же минуту, без каких-либо доплат) а если вам придёт какая-то гениальная идея (пусть даже она гениальна только для вас) я сделаю это столько раз, сколько вам потребуется, мне это интересно!

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Важная информация, я мало сплю, и к тому же легко меняю режим) если вам удобно работать в ночное время - мне тоже удобно. А если только в дневное - я буду рядом. В целом , я ответственно отношусь к вашему времени. Я ни к чему не привязана, именно поэтому все мое время - это работа!) предпочитаю с заказчиками обсуждать все по аудио или видеозвонкам , так как я лучше пойму ваше настроение и ваши ожидания по голосу и интонации)

ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/brusnikdas87ef

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