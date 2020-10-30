Требуется сверстать две страницы лендинга с акцентом на mobile first. Необходимы анимированный фиксированный фон, поэкранный скролл, анимации по скроллу, форма для отправки письма, липкий хедер и интерактивная карта. Ознакомьтесь с макетом в Figma. Срок выполнения - 4 дня.
Привет! Меня зовут Даша, и я web/mobile/product/ui/ux дизайнер) разрабатываю дизайн-макеты ну почти для всего, даже интерфейс сенсорной панели для управления голограммой浪сейчас веду своей проект Wecan, мобильное приложение для благотворительности, в котором являюсь product дизайнером. Я не ограничена в своем стиле, поэтому могу сделать проект по любой тематике.
Я ДИЗАЙНЕР, НО Я ВАС СЛЫШУ!!
Сделаю для вас дизайн , покажу его вам, и, если вы захотите что-то исправить, я сделаю это в ту же минуту, без каких-либо доплат) а если вам придёт какая-то гениальная идея (пусть даже она гениальна только для вас) я сделаю это столько раз, сколько вам потребуется, мне это интересно!
ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Важная информация, я мало сплю, и к тому же легко меняю режим) если вам удобно работать в ночное время - мне тоже удобно. А если только в дневное - я буду рядом. В целом , я ответственно отношусь к вашему времени. Я ни к чему не привязана, именно поэтому все мое время - это работа!) предпочитаю с заказчиками обсуждать все по аудио или видеозвонкам , так как я лучше пойму ваше настроение и ваши ожидания по голосу и интонации)
ПОРТФОЛИО
https://www.behance.net/brusnikdas87ef
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- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сверстать две страницы лендинга в стиле mobile first с небольшой фоновой анимацией. Ознакомьтесь с макетом и выполните работу в срок 2 дня. Цена обсуждаемая.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача заключается в верстке двух страниц лендинга на основе предоставленного дизайн-макета из Figma. Требуется минимальная анимация (плавное появление контента) и реализация формы обратной связи с валидацией полей и сбором аналитики. Также важен читабельный и поддерживаемый код.Завершен4 года назад
Есть дизайн-макет 14 страниц сайта, есть некоторые анимации не сложные. По срокам не ограничиваем. Вышлю ссылку на фигму для формирования цены и примерного времени работы.HTML-верстка79 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый макет лендинга (Десктоп+мобильная). Необходимо сверстать макет. (Только html и css код, css может быть написан на препроцессорах sass, scss). Не нужно устанавливать на хостинг, не нужно настраивать обратную связь, только верстка.Завершен4 года назад
нужен svg логотип для веб-сайта, простой и понятный. примеры прикреплю. как можно быстрееЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо сверстать одностраничный сайт, в котором одна форма заявки с именем и номером телефона. Дизайн в фигме. Личный контакт с дизайнером.Завершен5 лет назад