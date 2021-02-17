Дизайн для главной страницы автошколы

$100
Дизайн сайтовЗавершен53 заявки652 просмотра
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Необходимо нарисовать свежий новый дизайн для сайта автошколы www.avtoshkola76.ru

в новом стиле,  и добавить новые слова и картинки.

3 года назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SweetPepperino
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$120
2 дня
Все сделано качесвтенно и в срок! Рекомендую!
Однозначно рекомендую Ивана в качестве заказчика! Быстрая и четкая постановка задачи, отличный вкус и разумные правки.
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