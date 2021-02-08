Дизайн сайта для школы вокала

$40
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок235 просмотров
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Тз обсудим в лс

Дизайн сайта
3 года назад
lyusienaTaag
36 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
pavelgondarenko
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$40
5 дней
Спасибо Павлу за выполненную работу, В сроки уложился, всегда был на связи. Дизайн очень понравился, Правки и замечания были учтены и исправлены. Будем сотрудничать дальше
Хороший заказчик Правок было мало Работать приятно
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