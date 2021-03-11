Дизайн лендинга

$100
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки691 просмотр
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У меня есть уже существующий концепт дизайна https://memorialine.com/

нужно дорисовать пейдждауны

тут можно видеть что нужно конкретно сделать

https://youtu.be/fGvrQtKzdzI

Спасибо!

Дизайн лендинга
3 года назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$100
14 дней
Отличный дизайн, оперативно! Рекомендую!
Все отлично. Работаем дальше с Василием по другим проектам! Прекрасный заказчик)
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