Дизайн лендинга

Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания дизайна магазина цветов. Хочется легкого и простого дизайна. Но чтобы чистенький и аккуратный. Текста есть. Структура сайта есть. Рассмотрю начинающих дизайнеров на бирже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть уже существующий концепт дизайна https://memorialine.com/
нужно дорисовать пейдждауны
тут можно видеть что нужно конкретно сделать
Спасибо!
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