Дизайн сайта для магазина цветов

Дизайн сайтовЗавершен65 заявок732 просмотра
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Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания дизайна магазина цветов. 

Хочется легкого и простого дизайна. Но чтобы чистенький и аккуратный. 

Текста есть. Структура сайта есть. 

Рассмотрю начинающих дизайнеров на бирже.

Дизайн сайта
3 года назад
alexbasenok
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alina_zalutskaya
Алина 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$20
10 дней
Хочу похвалить работу Алины!! Сразу обозначила все этапы работы/сроки. Внимательно подошла к моим пожеланиям. Проанализировала весь наш текст для сайта!! Задала исчерпывающие вопросы по работе нашего сайта. В каждом сообщении чувствуется профессионализм и любовь к своей работе! Рекомендую!
Спасибо за такой приятный отзыв! С Алексеем также было приятно работать. Спасибо за возможность проявить инициативу и за доверие :)
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