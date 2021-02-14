Создать 3 креатива для Фейсбук.

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка540 просмотров
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1 анимационный и 2 графических.

Персональный заказ для vzdes

Все подробности обсудим с выбранным дизайнером

3 года назад
Annamax4
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
5 дней
Рекомендую Валерию, как хорошего специалиста. Работу выполняет качественно, быстро и в срок. Прислушиваеться ко всем уточнениям и предлагает свои корректировки. Рекомендую этого исполнителя.
Хороший клиент, работаем не первый раз. Рекомендую :)