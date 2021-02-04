Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки1276 просмотров
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Добрый день! Есть платформа сайта. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города.

Основные задачи :

1. Создать основную концепцию дизайна сайта.

2. Фирменные цвета и шрифт.

3. Баннеры ко всем разделам сайта

4. Продающие заголовки и тексты.

Дизайн сайта
3 года назад
gestak
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад