Приветствую! Меня зовут Мария, я веб-дизайнер. Отзывы с других бирж в галерее портфолио.
Разработаю Вам современный уникальный дизайн сайта, с продуманной структурой и логикой. В работе над сайтом учитываю привычные паттерны поведения пользователей, анализирую целевую аудиторию и ваших конкурентов.Сайт не просто красивая картинка и ваше место в интернете. Это - инструмент бизнеса. От того как он сделан зависит ваша прибыль.Сейчас пользователь избалован и нетерпелив и сразу же закроет ваш сайт, если он сложный, непонятный или не вызывает доверия.Моя задача проанализировать ваш запрос и сделать дизайн сайта, ориентированный на вашу целевую аудиторию.Делаю как отдельно дизайн в Фигме, так и сайты "под ключ" на Тильде. С подключением форм, платежных систем, сео настройками.Цена рассчитывается индивидуально. Подробности можно узнать в личке.Буду рада сотрудничеству.
Уникальный индивидуальный дизайн сайтов
Мои преимущества:
- Не пропадаю, всегда на связи
- Уточняю ваши пожелания
- Соблюдаю сроки
- Работаю поэтапно, согласуя с Вами каждый важный этап.
Как работаю:
1.Выявление ваших пожеланий удобным для вас способом (заполнение брифа или созвон/переписка)
2. Подбор референсов, составление мудборда
3. Прототип
4. Дизайн в Фигма
5. Передача ссылки и всех необходимых файлов
Что делаю:
- Лендинги
- Сайт-визитки
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
Адаптивный дизайн, если нужно
Портфолио Behance
https://www.behance.net/mariafilip1c96
Мои контакты
Телеграмм - @Maria_Filippowa
Почта - [email protected]
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