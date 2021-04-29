mariafilippova

Мария mariafilippova

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер UI/UX

Приветствую! Меня зовут Мария, я веб-дизайнер. Отзывы с других бирж в галерее портфолио.

Разработаю Вам современный уникальный дизайн сайта, с продуманной структурой и логикой. В работе над сайтом учитываю привычные паттерны поведения пользователей, анализирую целевую аудиторию и ваших конкурентов.Сайт не просто красивая картинка и ваше место в интернете. Это - инструмент бизнеса. От того как он сделан зависит ваша прибыль.Сейчас пользователь избалован и нетерпелив и сразу же закроет ваш сайт, если он сложный, непонятный или не вызывает доверия.Моя задача проанализировать ваш запрос и сделать дизайн сайта, ориентированный на вашу целевую аудиторию.Делаю как отдельно дизайн в Фигме, так и сайты "под ключ" на Тильде. С подключением форм, платежных систем, сео настройками.Цена рассчитывается индивидуально. Подробности можно узнать в личке.Буду рада сотрудничеству.

Уникальный индивидуальный дизайн сайтов

Мои преимущества:

- Не пропадаю, всегда на связи

- Уточняю ваши пожелания

- Соблюдаю сроки

- Работаю поэтапно, согласуя с Вами каждый важный этап.

Как работаю:

1.Выявление ваших пожеланий удобным для вас способом (заполнение брифа или созвон/переписка)

2. Подбор референсов, составление мудборда

3. Прототип

4. Дизайн в Фигма

5. Передача ссылки и всех необходимых файлов

Что делаю:

- Лендинги

- Сайт-визитки

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазины

Адаптивный дизайн, если нужно

Портфолио Behance

https://www.behance.net/mariafilip1c96

Мои контакты

Телеграмм - @Maria_Filippowa

Почта - [email protected]

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
sdence
Денис 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$197
10 баллов
2 года назад
Дизайн лендинга по макету
Все понравилось, будем обращаться еще
Хороший заказчик! Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16005917599886
Россия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва
$1
10 баллов
3 года назад
Подписание картинок
Исполнитель выполнил работу на отлично. Быстро и качественно. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Вырезать фон на фото
Все хорошо, благодарю за проделанную работу!
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв