Веб-дизайнер UI/UX

Приветствую! Меня зовут Мария, я веб-дизайнер. Отзывы с других бирж в галерее портфолио.

Разработаю Вам современный уникальный дизайн сайта, с продуманной структурой и логикой. В работе над сайтом учитываю привычные паттерны поведения пользователей, анализирую целевую аудиторию и ваших конкурентов.Сайт не просто красивая картинка и ваше место в интернете. Это - инструмент бизнеса. От того как он сделан зависит ваша прибыль.Сейчас пользователь избалован и нетерпелив и сразу же закроет ваш сайт, если он сложный, непонятный или не вызывает доверия.Моя задача проанализировать ваш запрос и сделать дизайн сайта, ориентированный на вашу целевую аудиторию.Делаю как отдельно дизайн в Фигме, так и сайты "под ключ" на Тильде. С подключением форм, платежных систем, сео настройками.Цена рассчитывается индивидуально. Подробности можно узнать в личке.Буду рада сотрудничеству.

Уникальный индивидуальный дизайн сайтов

Мои преимущества:

- Не пропадаю, всегда на связи

- Уточняю ваши пожелания

- Соблюдаю сроки

- Работаю поэтапно, согласуя с Вами каждый важный этап.

Как работаю:

1.Выявление ваших пожеланий удобным для вас способом (заполнение брифа или созвон/переписка)

2. Подбор референсов, составление мудборда

3. Прототип

4. Дизайн в Фигма

5. Передача ссылки и всех необходимых файлов

Что делаю:

- Лендинги

- Сайт-визитки

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазины

Адаптивный дизайн, если нужно

Портфолио Behance

https://www.behance.net/mariafilip1c96

Мои контакты

Телеграмм - @Maria_Filippowa

Почта - [email protected]