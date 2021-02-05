Дизайн сайта

$135
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок1189 просмотров
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Нужен лендинг для командного сайта. 10 блоков.

Есть прототип.

Дизайн нужен современный, простой, стайловый, в стиле Бизнес Молодости.

Хочется нотки хайтека (автоматизации) , технологичности, дружбы и доверия, Идею клеток ДНК .

Задача сайта продать идею. Дизайн нужен чтобы выглядело достойно, дорого,

качественно + транслировало образы доверительных отношений, взаимопомощи,

долгосрочности и надежности.

Цветовая гамма тут не так важна. Главное чтобы смотрелось классно и информация

с каждого блока хорошо воспринималась и мягко падала прямо в мозг на подкорку.

Скинул Бриф

Дизайн сайта
3 года назад
guest_1612435883812
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$135
8 дней
Максим, спасибо огромное! Дизайн сайта получился отличный и в срок. Благодарю за то что все правки вносили до последнего чтобы получить желаемый результат. Приятно работать с мастером своего дела. Обращусь ее не раз.
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача, наличие всех референсов необходимых для работы! Приятный в общении человек и прекрасно формулирует свою мысль. Надеюсь выполним не один десяток проектов, рекомендую к сотрудничеству!)