ArtPen-site

Владимир ArtPen-site

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер, Web дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Владимир.

Опыт в Web дизайне 6 лет.

Портфолио: https://www.behance.net/intell-vla2595

Разработаю подробный прототип сайта и адаптированный дизайн-макет в Figma или Photoshop.

Баннеры для сайта, фирменный стиль и логотипы, оформление социальных сетей.

Индивидуальный подход к каждой задаче. Уникальный ДИЗАЙН.

Мои контакты:

Telegram / WhatsApp +7 777 357 90 22

E-mail:     [email protected]

Обращайтесь, буду рад помочь!

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Отзывы заказчиков

venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать 2 концепции стиля страницы
BootstrapFigma
Все отличною. Рекомендую!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать 3 баннера в psd
Всё суперски!
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
dushevnyilogin
Юлия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать баннер для сайта по продаже полимерной продукции
Прекрасный исполнитель! Необходимо было сделать баннер, Владимир прислал несколько вариантов и все варианты супер! Все в срок, обязательно рекомендую к сотрудничеству!
Юлия отличный заказчик. Четкое тех. задание, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать баннер на тему кофе
Очень хорошая работа, было предложено несколько вариантов на выбор. Рекомендую)
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
gevor1233
Оганнес 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Баннер
спасиба
Отличный заказчик. Рекомендую !
Ответный отзыв
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Баннеры
13 отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
#91
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $80от 1 дня
#448