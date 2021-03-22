Дизайнер, Web дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Владимир.
Опыт в Web дизайне 6 лет.
Портфолио: https://www.behance.net/intell-vla2595
Разработаю подробный прототип сайта и адаптированный дизайн-макет в Figma или Photoshop.
Баннеры для сайта, фирменный стиль и логотипы, оформление социальных сетей.
Индивидуальный подход к каждой задаче. Уникальный ДИЗАЙН.
Мои контакты:
Telegram / WhatsApp +7 777 357 90 22
E-mail: [email protected]
Обращайтесь, буду рад помочь!
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Портфолио
- Баннеры85 просмотров
- Интернет магазин по продаже цветов75 просмотров
- Интернет магазин Axe77 просмотров
- Интернет магазин по продаже кофе72 просмотра
- Сайт для web студии42 просмотра
- Лендинг КетоДиета51 просмотр
- Финансовый траст35 просмотров
- TradeBot41 просмотр
- Landing page автовидеорегистратора202 просмотра
- Интернет магазин воздушных шаров192 просмотра
- Сайт Веб Студии211 просмотров
- Интернет Магазин цветов152 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
BootstrapFigma
Все отличною. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$20
10 баллов
4 года назад
Всё суперски!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
Прекрасный исполнитель! Необходимо было сделать баннер, Владимир прислал несколько вариантов и все варианты супер! Все в срок, обязательно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Юлия отличный заказчик. Четкое тех. задание, быстрая оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
Очень хорошая работа, было предложено несколько вариантов на выбор. Рекомендую)
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
спасиба
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую !
Баннеры
13 отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
#91
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $80от 1 дня
#448