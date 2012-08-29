Детский САД и полная бестактность. Первый клиент, с кем на столько и сложно оказалось работать, да и так не приятно..Маты всякие.. Клевета еще й.. А закончилось шантажем в мой адрес и плохим отзывов на сервисе с клеветой). Прошу поспрашивать Другие отзывы у любых моих клиентов, чтобы понять принципы и мое отношение к делу! Клиенту Большое Спасибо за такую Благодарность за мои бесконечные шаги на встречу. Итак, сложности и элементарные ошибки заказчика: 1). элементарно сформулировать задачу не считает важным. 2). потом не может проверить проект долгое время и затягивает с оплатой, молв у него есть ШЕФ, которому не до этого сейчас. Постановка и проверка задачи Им ставится а не ШЕФОМ, о котором кто-то должен узнавать в последнюю очередь и брать во внимание после уже выполненной работы и прошедших сроков). 3). Потом наконец-то проверяет проект, остается всем доволен и оплачивает работу. 4). Через месяц после проверки проекта, оплаты его, просит сделать новые пожелания, что я поделал чисто из принципа, что всегда иду на встречу по мелким пожеланиями. Но когда дело набрало оборот, то появились новые предъявлены и пожелания, уже совсем не входящие в ТЗ. Хоть и эмоции получалось сдерживать весь диалог, но всему свой предел. В общем у человека вот такая шантажная управленческая методика, чтобы бесплатно ему все делали,из-за личной халатности к проекту в целом). с матами и , из-за не желания расхлебывать его не организованность, когда приходится отвечать перед конечным клиентом видимо Шефом уже.. Прошу клиента изолировать с проекта в силу: - отсутствия деловой этики в принципе; - не компетентность в элементарных тех. навыках, хотя в описании его Профиля написано, что человек Профи). Опасно. Прошу проверить его клиентов и портфолио. Так же прошу проинформировать правилам веб-ланса, может посоветовать семинары по деловой этике, причино-следственным связям, да и в общем стоит человеку помочь как-то.. Прошу с его отзывом что-то сделать. В Арбитраж еще не обращался никогда. Как-то не приятно этот шантаж терпеть. Спасибо.