Дорожу репутацией. Работаю с душей более 7лет. Не бросаю проекты никогда. На связи всегда. Консультирую бесплатно.
Мой сайт-портфолио: https://bestsite.kiev.ua
Профессионально выполняю web-решения.
Опыт в создании сайтов - более 7 лет.
Сайтов сделано - 148+.
Интернет-магазинов - 40+.
Направления работ: https://bestsite.kiev.ua/uslugi
1. Создание сайтов (Opencart, wordpress, joomla, ModX): https://bestsite.kiev.ua/uslugi/sozdanie-sajtov
2. Продвижение сайтов в Google/Яндекс - SEO: https://bestsite.kiev.ua/uslugi/prodvizhenie-sajtov-seo
3. Реклама сайтов: https://bestsite.kiev.ua/uslugi/reklama-sajtov
Что клиенты получают при сотрудничестве со мной:
- качество благодаря опыту более 7 лет
- эффективность, благодаря пониманию экономического эффекта от решений
- разбор специфики продукции клиента, целевой аудитории, анализ рынка
- работаю в диалоге - проф. совет и принятие оптимального решения по проекту
- снимаю Личные видео-уроки по управлению сайтом (6-8 уроков)
Как я работаю:
1). Создание сайта:
а. Разработка Структуры Инфо-Блоков необходимых страниц сайта
б. Разработка макета дизайна сайта, утверждение
в. Прорисовка элементов дизайна, конечное утверждение
г. Верстка (превращение дизайна в сайт)
д. Наполнение сайта, утверждение конечного результата
е. Размещение сайта на хостинге, подключение к домену
ж. Снятие личных Видео-уроков по управлению сайтом
з. Предоставление всех ключей, файлов, рез. Копий проекта.
2). Продвижение сайта:
а. Анализ ниши на рынке (спроса, главных конкурентов)
б. Оценка масштаба работ внутренней оптимизации
в. Оценка ключевых запросов для внешней оптимизации
г. Составление бюджета внешней оптимизации
д. Процесс продвижения (от 2 до 6 месяцев - ТОП 10 Google/Яндекс).
Предпочитаю создавать работающие проекты!
Портфолио
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