venger

Тарас venger

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю в сфере Web - больше 6-х лет . Созданных сайтов - 148+.

Дорожу репутацией. Работаю с душей более 7лет. Не бросаю проекты никогда. На связи всегда. Консультирую бесплатно. 

Мой сайт-портфолио: https://bestsite.kiev.ua

Профессионально выполняю web-решения.

Опыт в создании сайтов - более 7 лет.

Сайтов сделано - 148+.

Интернет-магазинов - 40+.

Направления работ: https://bestsite.kiev.ua/uslugi

1. Создание сайтов (Opencart, wordpress, joomla, ModX): https://bestsite.kiev.ua/uslugi/sozdanie-sajtov

2. Продвижение сайтов в Google/Яндекс - SEO: https://bestsite.kiev.ua/uslugi/prodvizhenie-sajtov-seo

3. Реклама сайтов: https://bestsite.kiev.ua/uslugi/reklama-sajtov

Что клиенты получают при сотрудничестве со мной:

- качество благодаря опыту более 7 лет

- эффективность, благодаря пониманию экономического эффекта от решений

- разбор специфики продукции клиента, целевой аудитории, анализ рынка

- работаю в диалоге - проф. совет и принятие оптимального решения по проекту

- снимаю Личные видео-уроки по управлению сайтом (6-8 уроков)

Как я работаю:

1). Создание сайта:

а. Разработка Структуры Инфо-Блоков необходимых страниц сайта

б. Разработка макета дизайна сайта, утверждение

в. Прорисовка элементов дизайна, конечное утверждение

г. Верстка (превращение дизайна в сайт)

д. Наполнение сайта, утверждение конечного результата

е. Размещение сайта на хостинге, подключение к домену

ж. Снятие личных Видео-уроков по управлению сайтом

з. Предоставление всех ключей, файлов, рез. Копий проекта.

2). Продвижение сайта:

а. Анализ ниши на рынке (спроса, главных конкурентов)

б. Оценка масштаба работ внутренней оптимизации

в. Оценка ключевых запросов для внешней оптимизации

г. Составление бюджета внешней оптимизации

д. Процесс продвижения (от 2 до 6 месяцев - ТОП 10 Google/Яндекс).

Предпочитаю создавать работающие проекты!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Mr_Aliyev
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$375
10 баллов
9 лет назад
Требуется создать интернет магазин шин и дисков под ключ на Open Cart.
Задача выполнена на 5+.
Сотрудничество продолжал бы дальше). Все отлично.
Ответный отзыв
Serhii_Dobro
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$260
4 балла
9 лет назад
Интернет магазин на Open Cart
HTML
Много всего и долго можно расписывать, но уже нет ни сил ни желания после такого сотрудничества. Если вкратце: - Верстку сделали ужасно (пришлось переделывать в другом месте) - Функционал сайта (реализовали не весь и не так как обсуждали). Когда обратился с вопросом, давай эти моменты и функционал доделаем так, как он должно работать (как на макетах нарисовано и как обсуждали) - в ответ получил или доплачивай или иди ... на все четыре. Много всего можно писать еще. Скажу так - Не рекомендую Со своей стороны оплатил все в срок и последнюю оплату так же скинул понадеявшись на его слова: "та давай уже скидывай оплату, а там если что всплывет или надо будет доделать - доделаем, не переживай" Но после того как с ним рассчитался - человек поменялся. Исходя из этой ситуации конкретно по данному человеку могу сказать: рассчитывайтесь все таки полностью, только после того как все сделают так как вы описали, как показали на макетах или обсудили. В противном случае - вас потом пошлют...
Детский САД и полная бестактность. Первый клиент, с кем на столько и сложно оказалось работать, да и так не приятно..Маты всякие.. Клевета еще й.. А закончилось шантажем в мой адрес и плохим отзывов на сервисе с клеветой). Прошу поспрашивать Другие отзывы у любых моих клиентов, чтобы понять принципы и мое отношение к делу! Клиенту Большое Спасибо за такую Благодарность за мои бесконечные шаги на встречу. Итак, сложности и элементарные ошибки заказчика: 1). элементарно сформулировать задачу не считает важным. 2). потом не может проверить проект долгое время и затягивает с оплатой, молв у него есть ШЕФ, которому не до этого сейчас. Постановка и проверка задачи Им ставится а не ШЕФОМ, о котором кто-то должен узнавать в последнюю очередь и брать во внимание после уже выполненной работы и прошедших сроков). 3). Потом наконец-то проверяет проект, остается всем доволен и оплачивает работу. 4). Через месяц после проверки проекта, оплаты его, просит сделать новые пожелания, что я поделал чисто из принципа, что всегда иду на встречу по мелким пожеланиями. Но когда дело набрало оборот, то появились новые предъявлены и пожелания, уже совсем не входящие в ТЗ. Хоть и эмоции получалось сдерживать весь диалог, но всему свой предел. В общем у человека вот такая шантажная управленческая методика, чтобы бесплатно ему все делали,из-за личной халатности к проекту в целом). с матами и , из-за не желания расхлебывать его не организованность, когда приходится отвечать перед конечным клиентом видимо Шефом уже.. Прошу клиента изолировать с проекта в силу: - отсутствия деловой этики в принципе; - не компетентность в элементарных тех. навыках, хотя в описании его Профиля написано, что человек Профи). Опасно. Прошу проверить его клиентов и портфолио. Так же прошу проинформировать правилам веб-ланса, может посоветовать семинары по деловой этике, причино-следственным связям, да и в общем стоит человеку помочь как-то.. Прошу с его отзывом что-то сделать. В Арбитраж еще не обращался никогда. Как-то не приятно этот шантаж терпеть. Спасибо.
Ответный отзыв
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Нужен мини-магазин. Верстка+CMS+функционал без наполнения. Дизайн есть
Всё OK. Сайт сделан.
Работа выполнена. Все довольны.
Ответный отзыв
serg91100
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$212
10 баллов
10 лет назад
Создать интернет-магазин
MySQLPHP
Тарас выполнил задание в срок. Уложился в указанный бюджет и помогал уже после выполнения работы.
Заказчик нормальный. Все хорошо. Советую.
Ответный отзыв
groovespot
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Клон сайта
Коммуникабельный и обязательный исполнитель. Помог быстро и качественно в разработке сайта на Joomla. Перед работой рекомендую проговорить все детали и тогда все будет в лучшем виде. Рекомендую!
Сработались норм). Спасибо
Ответный отзыв
Интернет-магазины
3 отзыва
от $200
от 14 дней
#101