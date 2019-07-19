Поправить файлик в фотошопе.

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок273 просмотра

https://youtu.be/NLgwktJFgYQ - поправить файлик в фотошопе.

Сам файл во вложении.

6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Все супер. Рекомендую!
Тарас прекрасный заказчик, такого нужно поискать! Подробное тз, всегда на связи. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад