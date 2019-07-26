Подробно какие иконки и график в приложенном файле. В конце файла таблица с иконками, которые есть, для референса.
Отрисовать комплект иконок
Задача сделать 6 иконок для сайта
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Мастер-классы
СССР
Военные
к 23 февраля
к 8 марта
Заказ персональный
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