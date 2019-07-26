Отрисовать комплект иконок

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Завершен4 заявки175 просмотров

Задача сделать 6 иконок для сайта

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к 23 февраля

к 8 марта

Заказ персональный

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Всё прекрасно, и коммуникация, и переделки. Ввиду моей сниженной активности при контроле работ помощь Аллы и её инициатива при переделке некоторых иконок порой просто неоценима. Строго рекомендую.
Работаем с Михаилом не в первый раз, как всегда все замечательно. Всегда четко понимает, что хочет получить от исполнителя, доверяет, на связи. 100% предоплата задания. Благодарю за приглашение в новый проект. С удовольствием поработаю еще, рекомендую!

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад