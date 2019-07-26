Отрисовать комплект иконок

Работаем с Михаилом не в первый раз, как всегда все замечательно. Всегда четко понимает, что хочет получить от исполнителя, доверяет, на связи. 100% предоплата задания. Благодарю за приглашение в новый проект. С удовольствием поработаю еще, рекомендую!