Нарисовать подарки для социальной сети

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок397 просмотров

Необходимо нарисовать подарки для соц сети, где пользователи смогут дарить их своим кумирам. На первом скриншоте во вложении пример стилистики, на втором темы подарков. В первую очередь нужно сделать те, которые обведены красным цветом, после подтверждения приступим к следующим. Подарки должны быть векторными, для увлечения их масштаба без потери качества. Подарки лучше делать в три четверти, чтобы смотрелось более реалистично

Процесс работы таков:

- Сначала рисуем формы и красим, при необходимости дорабатываем

- После доводим до финального вида (прорисовываем мелкие детали, прорабатываем светотени)

6 лет назад
sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$240
31 день
Рекомендую Руслана для качественного выполнения задач. Все в срок и всегда на связи, то что нужно для заказчиков
Благодарю за сотрудничество! Александр компетентный и ответственный заказчик. Все прошло отлично. Буду рад новым задачам!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад