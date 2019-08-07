Нужно нарисовать 5 иконок. Иконки должны быть в SVG. Задание для дизайнера простое. Дам одну иконку для примера. ТЗ есть. Сделать нужно сейчас
Нарисовать подарки для социальной сети
Необходимо нарисовать подарки для соц сети, где пользователи смогут дарить их своим кумирам. На первом скриншоте во вложении пример стилистики, на втором темы подарков. В первую очередь нужно сделать те, которые обведены красным цветом, после подтверждения приступим к следующим. Подарки должны быть векторными, для увлечения их масштаба без потери качества. Подарки лучше делать в три четверти, чтобы смотрелось более реалистично
Процесс работы таков:
- Сначала рисуем формы и красим, при необходимости дорабатываем
- После доводим до финального вида (прорисовываем мелкие детали, прорабатываем светотени)
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