Нарисовать подарки для социальной сети

Необходимо нарисовать подарки для соц сети, где пользователи смогут дарить их своим кумирам. На первом скриншоте во вложении пример стилистики, на втором темы подарков. В первую очередь нужно сделать те, которые обведены красным цветом, после подтверждения приступим к следующим. Подарки должны быть векторными, для увлечения их масштаба без потери качества. Подарки лучше делать в три четверти, чтобы смотрелось более реалистично

Процесс работы таков:

- Сначала рисуем формы и красим, при необходимости дорабатываем

- После доводим до финального вида (прорисовываем мелкие детали, прорабатываем светотени)