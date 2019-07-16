нужен аватар страницы
Отрисовать 5 иконок(1 в двух вариациях)
Требуется отрисовка пяти двухцветных иконок.
Одну иконку отрисовать в двух разных видах.
Результат в SVG формате.
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