Отрисовать 5 иконок(1 в двух вариациях)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки150 просмотров

Требуется отрисовка пяти двухцветных иконок. 

Одну иконку отрисовать в двух разных видах.

Результат в SVG формате.

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Прекрасно сработано, все изменения и уточнения были оперативно внесены, по стилистике заранее было проговорено. Второй раз сотрудничаю с Аллой, результат не подводит.
Спасибо Михаилу за приглашение в проект и замечательное сотрудничество. Работа сделана по полной предоплате. Понравилось четкое описание задачи, активное обсуждение и общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад