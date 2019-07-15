Отрисовка для свадебного салона силуэтов свадебных платьев.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен13 заявок293 просмотра

Пример : https://www.sv-valens.ru ( левая часть сайта) -иконки свадебных платьев ( стили и особенности платьев) . Надо выполнить в подобном формате.  Всего надо сделать 22 иконки . 

6 лет назад
Lorik350
Лариса 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
13 часов назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Очень приятно работать : конструктивность, оперативность и максимальное внимание к проекту! Очень довольна! Теперь буду всегда к Вам обращаться !!!
Было очень приятно работать!) Четкое тз, на вопросы отвечали оперативно, с оплатой никаких проблем. Всем рекомендую!)

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
13 часов назад
6 лет назад