Создание иконки/скриншотов к мобильной игре

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок266 просмотров

Ищу специалиста, кто делал иконки именно для мобильных сторов 

Одна из идей – создание шаржа для размещения на иконке.  

Референс приложил

6 лет назад
intergo
Илья 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров