Ищу специалиста, кто делал иконки именно для мобильных сторов Одна из идей – создание шаржа для размещения на иконке. Референс приложил
- $100Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
В игре нужно добавить несколько новых окон. Стилистика/другие окна уже готовы. Нужно грамотно расположить UI для окон по ТЗ ТЗ ниже, исходники для работы предоставлю исполнителю https://docs.google.com/document/d/1DcJhVMaJtr2YCwMz-ZgBPm4cnWOSKq4wsWwUl2Eq7i8/edit?usp=sharingДизайн мобильных приложений14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Сделать playable баннер по референсу от заказчика для игры Flippy Knife (iOS, Android). Технические требования Длительность: 3-6 сек основного действия Разрешение материалов: Адаптивная верстка, 16:9 и 9:16 Формат файлов: ...Баннеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть игра, писалась на html+js и у неё есть мобильная версия с адаптивом. Игра открывается на ПК, эмуляторах и любых андроид устройствах Но сейчас перестала грузиться версия на iphone, просто белый ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть игра на html, там достаточно старая вёрстка (от года 2014) Сейчас есть необходимость в доработки вёрстки так, чтобы веб-версия была без изменений, а для телефона - была адаптивная вёрстка Предполагается доработать около ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим перевод на франц,немец, итал, испан, португ, корей, япон 300+ levels of fun! collect hidden object create powerful combos South Pole is melting! Do you want to ...Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна разработка игровой локации в изометрии. Игра детективного характера, стилистика приближена к реальности Подробное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1pQQ1F4Nc1IeK1HBzPf09fQzbQSU-n t?usp=sharingДизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мы разрабатываем игру с детективной завязкой и решили вместо диалогов сделать комиксы, которые бы помогли более наглядно развивать сюжет. Всё это необходимо в реалистичном человеческом образе, без искажений. Суть самой игры – это ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны иконки, которые бы смотрелись и в малом и в хорошем разрешении в интерфейсе игры Необходимые исходники для работы будут предоставлены. Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_H4klXPCHXkv-ZC651tcP7c7AOmutlH19cFgBv8zau8/edit?usp=sharingИконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу художника для работы по персонажу (сейчас один, после будут ещё минимум 2) Более детальное ТЗ обсужу с выбранным кандидатом. Ниже приведены референсы персонажей (стилистика, реальные люди), которую хотим видеть https://lh3.googleusercontent.com/02sTAhUDGW_MbX7jcpOOHUI_HZm5J3cDshXf9aQK-gAoTAH0ieLOo6hiJPgZwgkkQGk=h310 ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $175
Есть необходимость создания промо-ролика для мобильного онлайн шутера (морских сражений). Есть примерный сценарий (ещё без тайминга). https://docs.google.com/document/d/1s1eZzuCw-dMHWCj-GwXxWp2I6pGRx6Nztyx9Nlfa7rs/edit?usp=sharing Ищу специалиста, кто смог бы с редактора Unity записать нужные сцены геймплея и далее работать по ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать 2 игровых элемента матч-3 для уже готовой игры. Более подробно необходимое описано в тз дедлайн сдачи: 20/10/2017 https://docs.google.com/document/d/1ikM8ShDcKSWhZtoAU0UuqeTF5Eg33nMeO0vwUi1-DPM/edit?usp=sharingДизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть игровой персонаж, который описывает различные действия в игре (приветствие, подбадривание при проигрыше, похвала, отвлечённые фразы) Есть тз, где описаны все необходимые моменты, к которым нужно написать, например. Всего нужно будет около 150 фраз ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для игрового ролика необходимы: - мужской баритон, который бы убедительно и произносил ключевые и привлекающие внимание особенности игры (на английском) - женская мультяшная озвучка милой кошечки (короткие 2-3 фразы на английском) ...Озвучивание16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо смоделить и затекстурить шхуну (парусный корабль 17-19 веков) референс во вложении Кол-во полигонов до 18к Размер текстур до 100 МБ Подробнее в ТЗ docs.google.com/document/... image Предлагайте цены, сроки, примеры похожих ...3D-графика6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо отрисовать игровые фишки Необходим опыт работы с матч3 тз вышлю откликнувшимся также плюсом будет украинская прописка или ИП РФДизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать иллюстрацию детской комнаты для фона игры тамагочи Мультяшный стиль, схожие референсы в вложении Прилагайте свои работы Предпочтение исполнителям из УкраиныИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать 13 спец.фишек матч-3 по тз Тематика кошачья (эскиз во вложении) Желателен опыт работы с матч3 также плюсом будет украинская пропискаИконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов. Сценарием мы должны заинтересовать игрока в поиске этих предметов. ...Сценарии1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $46
В сценарии необходимо совместить две механики: Hidden Object + Match3. Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов. ...Сценарии5 заявокЗакрыт8 лет назад