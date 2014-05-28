intergo

Илья intergo

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу дизайнера для компоновки окон мобильного приложения

    $75

    В игре нужно добавить несколько новых окон. Стилистика/другие окна уже готовы. Нужно грамотно расположить UI для окон по ТЗ  ТЗ ниже, исходники для работы предоставлю исполнителю https://docs.google.com/document/d/1DcJhVMaJtr2YCwMz-ZgBPm4cnWOSKq4wsWwUl2Eq7i8/edit?usp=sharing

    Дизайн мобильных приложений14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать playable баннер для мобильной рекламы на HTML5

    $150

    Сделать playable баннер по референсу от заказчика для игры Flippy Knife (iOS, Android). Технические требования Длительность: 3-6 сек основного действия Разрешение материалов: Адаптивная верстка, 16:9 и 9:16 Формат файлов: ...

    AndroidHTMLiOS
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Html-игра НЕ открывается на iPhone

    Есть игра, писалась на html+js и у неё есть мобильная версия с адаптивом.  Игра открывается на ПК, эмуляторах и любых андроид устройствах  Но сейчас перестала грузиться версия на iphone, просто белый ...

    AndroidHTMLJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная вёрстка для игры

    Есть игра на html, там достаточно старая вёрстка (от года 2014) Сейчас есть необходимость в доработки вёрстки так, чтобы веб-версия была без изменений, а для телефона - была адаптивная вёрстка Предполагается доработать около ...

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод фраз на 7 языков

    Необходим перевод на франц,немец, итал, испан, португ, корей, япон 300+ levels of fun! collect hidden object create powerful combos South Pole is melting! Do you want to ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разработать комикс

    Мы разрабатываем игру с детективной завязкой и решили вместо диалогов сделать комиксы, которые бы помогли более наглядно развивать сюжет.  Всё это необходимо в реалистичном человеческом образе, без искажений.  Суть самой игры – это ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка иконок ui казуальной игры

    Нужны иконки, которые бы смотрелись и в малом и в хорошем разрешении в интерфейсе игры Необходимые исходники для работы будут предоставлены.  Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_H4klXPCHXkv-ZC651tcP7c7AOmutlH19cFgBv8zau8/edit?usp=sharing

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка персонажа для игры

    Ищу художника для работы по персонажу (сейчас один, после будут ещё минимум 2) Более детальное ТЗ обсужу с выбранным кандидатом. Ниже приведены референсы персонажей (стилистика, реальные люди), которую хотим видеть  https://lh3.googleusercontent.com/02sTAhUDGW_MbX7jcpOOHUI_HZm5J3cDshXf9aQK-gAoTAH0ieLOo6hiJPgZwgkkQGk=h310  ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание промо ролика онлайн-шутера

    $175

    Есть необходимость создания промо-ролика для мобильного онлайн шутера (морских сражений). Есть примерный сценарий (ещё без тайминга). https://docs.google.com/document/d/1s1eZzuCw-dMHWCj-GwXxWp2I6pGRx6Nztyx9Nlfa7rs/edit?usp=sharing Ищу специалиста, кто смог бы с редактора Unity записать нужные сцены геймплея и далее работать по ...

    Unity
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка игровых элементов для матч-3 игры

    Необходимо разработать 2 игровых элемента матч-3 для уже готовой игры. Более подробно необходимое описано в тз дедлайн сдачи: 20/10/2017 https://docs.google.com/document/d/1ikM8ShDcKSWhZtoAU0UuqeTF5Eg33nMeO0vwUi1-DPM/edit?usp=sharing

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание фраз для игрового персонажа кошечки

    Есть игровой персонаж, который описывает различные действия в игре (приветствие, подбадривание при проигрыше, похвала, отвлечённые фразы) Есть тз, где описаны все необходимые моменты, к которым нужно написать, например. Всего нужно будет около 150 фраз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходима небольшая начитка для игрового промо-ролика

    Для игрового ролика необходимы: - мужской баритон, который бы убедительно и произносил ключевые и привлекающие внимание особенности игры (на английском) - женская мультяшная озвучка милой кошечки (короткие 2-3 фразы на английском) ...

    Озвучивание16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание 3D-модели парусного корабля

    $200

    Необходимо смоделить и затекстурить шхуну (парусный корабль 17-19 веков) референс во вложении  Кол-во полигонов до 18к  Размер текстур до 100 МБ  Подробнее в ТЗ docs.google.com/document/...  image  Предлагайте цены, сроки, примеры похожих ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка матч-3 фишек

    Необходимо отрисовать 13 спец.фишек матч-3 по тз Тематика кошачья (эскиз во вложении) Желателен опыт работы с матч3 также плюсом будет украинская прописка

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо написать сценарий Match3 игры

    Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов.   Сценарием мы должны заинтересовать игрока в поиске этих предметов.   ...

    Swift
    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо написать сценарий к игре

    $46

    В сценарии необходимо совместить две механики: Hidden Object + Match3.   Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов.   ...

    Swift
    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$18
10 баллов
8 лет назад
Написание фраз для игрового персонажа кошечки
Интересное задание с интересным человеком. Всем рекомендую
Сделать удалось быстрее, чем ожидалось. Позитивно, оперативно. Хорошая работа с возражениями/комментариями. Советую!
Ответный отзыв
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$46
10 баллов
8 лет назад
Необходимо написать сценарий Match3 игры
Swift
Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.
Быстро и качественно. Соблюдены все требования и мелкие пожелания
Ответный отзыв
BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Необходимо перевести слова на 5 языков
Swift
Все ок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Хороший заказчик!
Быстро и качественно. Буду и дальше работать с этим переводчиком!
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