Разработка персонажа для игры

Ничего сложного. Нужен PSD макет простейшей логической игры со всеми исходниками Требований к дизайну особо нет. Это школьный проект. Смысл игры следующий Загадывается рандочное число (от 19 до 120) У каждой фигурки (Всего 4 фигурки) есть баллы Юзер кликает на фигурку и получает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу художника для работы по персонажу (сейчас один, после будут ещё минимум 2)
Более детальное ТЗ обсужу с выбранным кандидатом.
Ниже приведены референсы персонажей (стилистика, реальные люди), которую хотим видеть
https://lh3.googleusercontent.com/02sTAhUDGW_MbX7jcpOOHUI_HZm5J3cDshXf9aQK-gAoTAH0ieLOo6hiJPgZwgkkQGk=h310
http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple71/v4/19/7f/a1/197fa163-3fd1-0f10-716e-677105875e86/screen800x500.jpeg
https://i.ytimg.com/vi/XwMwLfLWjr0/maxresdefault.jpg
https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple111/v4/bb/a6/9f/bba69f9a-60fd-1a62-47a3-8193b3ffa6c5/source/750x750bb.jpeg
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