Разработка персонажа для игры

Ничего сложного. Нужен PSD макет простейшей логической игры со всеми исходниками Требований к дизайну особо нет. Это школьный проект. Смысл игры следующий Загадывается рандочное число (от 19 до 120) У каждой фигурки (Всего 4 фигурки) есть баллы Юзер кликает на фигурку и получает ...