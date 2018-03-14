Разработка персонажа для игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки269 просмотров
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Ищу художника для работы по персонажу (сейчас один, после будут ещё минимум 2)

Более детальное ТЗ обсужу с выбранным кандидатом.

Ниже приведены референсы персонажей (стилистика, реальные люди), которую хотим видеть 

https://lh3.googleusercontent.com/02sTAhUDGW_MbX7jcpOOHUI_HZm5J3cDshXf9aQK-gAoTAH0ieLOo6hiJPgZwgkkQGk=h310 

http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple71/v4/19/7f/a1/197fa163-3fd1-0f10-716e-677105875e86/screen800x500.jpeg 

https://i.ytimg.com/vi/XwMwLfLWjr0/maxresdefault.jpg 

https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple111/v4/bb/a6/9f/bba69f9a-60fd-1a62-47a3-8193b3ffa6c5/source/750x750bb.jpeg

6 лет назад
intergo
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад