Разработка матч-3 фишек

Необходимо сделать: - фавикон - 8 иконок для раздела "7 причин купить у нас" - 5 иконок для сквозного баннера (уникальное торговое предложения). Они пересекаются с предыдущими, но должны быть менее яркими.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать 13 спец.фишек матч-3 по тз
Тематика кошачья (эскиз во вложении)
Желателен опыт работы с матч3
также плюсом будет украинская прописка
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