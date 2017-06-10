Разработка фоновой иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок224 просмотра
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Необходимо разработать иллюстрацию детской комнаты для фона игры тамагочи

Мультяшный стиль, схожие референсы в вложении

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7 лет назад
intergo
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад