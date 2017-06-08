Фирменный стиль

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок275 просмотров
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Необходимо создать логотип и фирменный стиль для новой кондитерской. Логотип с макаруном и капкейком в любом проявлении не предлагать. Очень интересное название проекта..нужно будет покреативить. 

7 лет назад
tony_shnaps12
Антон 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад