Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов. Срок выполнения 10 дней. Жду предложений по цене. К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. ...
Требуется дизайнер-художник с отличным знанием Photoshop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера-художника для создания книги-аппликации для детей + задания.
Техническое задание будет предоставлено с подробным описанием требований.
Прикладываю примеры рисунков которые потребуется изобразить.
Предпочтение жителям из Украины.
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