Требуется дизайнер-художник с отличным знанием Photoshop

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок295 просмотров
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Ищу дизайнера-художника для создания книги-аппликации для детей + задания. 

Техническое задание будет предоставлено с подробным описанием требований.

Прикладываю примеры рисунков которые потребуется изобразить.

Предпочтение жителям из Украины.

7 лет назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад