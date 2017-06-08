Нужны 10 изображений в 5 различных форматах для компании в РСЯ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок411 просмотров
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Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов. 

Срок выполнения 10 дней.  Жду предложений по цене.

К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. Прошу понять.

7 лет назад
okna39
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад