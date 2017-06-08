Здравствуйте. Необходим иллюстратор для создания изображений под LP проекта на KS/IGG В качестве примера необходимого уровня - https://www.kickstarter.com/projects/larianstudios/divinity-original-sin-2 Оплата любым удобным способом. Есть четкое ТЗ что требуется реализовать, подробности по запросу в личку. Срок реализации примерно 2 месяца. Обязательное требования к ...
Нужны 10 изображений в 5 различных форматах для компании в РСЯ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 10 изображений для рекламной компании в РСЯ. На каждое утвержденное изображение необходимо сделать 5 различных форматов.
Срок выполнения 10 дней. Жду предложений по цене.
К сожалению при корректировки заявки она была удалена, поэтому возобновляю прием заявок. Прошу понять.
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