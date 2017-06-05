Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать ...
Нарисовать коффейный автомат с снейк-приставкой (недорого)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должно быть... коффейный автомат с:
- видеоэкраном (где выводится основная инфо - то реклама, то инфо о заказе)
- приемом карт NFC (бесконтакртные карты банковские, BarterCoin)
Снейк-устройство:
забитый козинками
как-то оно должно в паре работать, может рядом стоять.
вся инфа о покупке не экране кофейного автомата
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