Нарисовать коффейный автомат с снейк-приставкой (недорого)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Должно быть... коффейный автомат с:

- видеоэкраном (где выводится основная инфо - то реклама, то инфо о заказе)

- приемом карт NFC (бесконтакртные карты банковские, BarterCoin)

Снейк-устройство:

 забитый козинками

как-то оно должно в паре работать, может рядом стоять.

вся инфа о покупке не экране кофейного автомата

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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