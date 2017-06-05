Создать объекты в фотошопе

Нужно в фотошопе создать несколько взаимосвязанных общим стилем объектов для хронологической карты-схемы.

а именно : рамки для имени и даты правления (2-3 вида), соединительные линии (стрелки 3-4 вида), хронологическая шкала ( с возможностью проставлять даты, удлинять\укорачивать), свитки-рамки под надписи в комментариях и несколько иконок под события.

образец, под какую схему это все нужно, предоставлю.

цена - до 1000 рублей. сроки- 1-2 дня.