Необходимо сделать пост для группы ВК, тема "Мой бизнес", размер 1080х1080, стоимость 300 руб, подробности после согласия.
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Здравствуйте! Нам нужно сделать (нарисовать) приглашение на свадьбу. У нас есть идея и мы ее постарались изобразить сами - для наглядности. Обратились к вам, потому что очень понравилось, как вы птичек нарисовали. Что скажете?
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