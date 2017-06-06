Пост для группы ВК.

Нужно сделать в фотошопе одну обложку для двд для сериала страна советов забытые вожди по примеру https://i2.wp.com/oblozhki.net.ua/wp-content/uploads/2017/05/КАПИТАНША-16-СЕРИЙ-2017-v.1.jpg?resize=3189%2C2126 Требований к качеству особых нет, чтоб были тематические картинки к сериалу(их много в тех же гугл картинках)и написано страна советов ...