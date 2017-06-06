Пост для группы ВК.

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок213 просмотров
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Необходимо сделать пост для группы ВК, тема "Мой бизнес", размер 1080х1080, стоимость 300 руб, подробности после согласия.

7 лет назад
Vitaliy38
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olshy
Ольга 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
В очередной раз все отлично, правки во-время, всегда на связи! Отличный исполнитель! Всем рекомендую!
Второй раз работаем с Виталием. Он отличный заказчик: задача чёткая, оплата моментальная.
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