Сделать простейший лого - похожий на спецназ ГРУ

Привет, Мне нужно в векторе отрисовать реалистичный бумажник. Пример того как он должен выглядеть и ракурс в прикрепленной фотке. Мне нужно чтоб бумажник был с 3 отделениями и вмещал 5-6 карточек ( на примере только 1 отделение). ...