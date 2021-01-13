Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html. Фрилансер был не опытный, хотя и старательный. Результат я принял, ...
Борис Комнин veresk22veresk22
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется комплексное решение по развитию группы в Контакте. ( в настоящее время число участников около 5к. ) Тема группы - велопоездки, веломаршруты по Москве и другим городам, знакомства для совместных поездок. Регион - в основном Москва, ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно сделать новостной раздел на html сайте. Технология - любая. Без базы данных MySQL. Возможность легкого добавления контента админом. Разделение постов по тегам (темам) Возможность задавать разные фоны для разных тегов. Форматирование текста. Вставка картинок со сторонних сайтов.Завершен3 года назад
Что требуется учесть : 1. подложка (на которую наносятся заливки и границы) должна иметь видимый рельеф, но в то же время не мешающий считыванию основной информации (пример- 3й скрин). в качестве основы для подложки могу ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Сразу : не нужно предлагать тильду, вп и им подобные решения! как вариант, реализовать на react, html5. Для html-сайта нужно создать раздел для добавления (постинга) коротких новостей - мемов, цитат, картинок, коротких заметок. со стороны админа нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть нанесенный маршрут по Азии (несколько отдельных участков на карте. см вложение). Нужно повторить эту карту, обработав её для возможности печати на холст в размере 50 на 40 см. Т.е. основная задача увеличить участки карты с ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Общее задание : 1. фон страницы - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников). на "орбите" вращаются три 3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) ...Завершен3 года назад
- $70
Сайт на старом движке на основе Симплы ( бм-шоп 5). Частично переделанный. На сайте реализованы сео-фильтры ( с автоматической подстановкой метатегов, заголовков и урлов) Нужно внедрить в админку опцию создания "посадочных страниц" на основе сео-фильтров. Для возможности ручного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
На сайте генерируется массив страниц по запросам через сео-фильтры. Настроены метатеги и заголовки для таких страниц по шаблону. Задача : установить жесткие правила индексации этих страниц поисковыми роботами. Ищу специалиста, который умеет работать с кодом и при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Сайт на старом движке на основе Симплы ( бм-шоп 5). Многократно переделанный. На сайте реализованы сео-фильтры ( с автоматической подстановкой метатегов, заголовков и урлов) Нужно внедрить в админку опцию создания "посадочных страниц" на основе сео-фильтров. С возможностью ручного ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте генерируется массив страниц по запросам через сео-фильтры. Настроены метатеги и заголовки для таких страниц. Задача : установить жесткие правила индексации таких страниц поисковыми роботами по согласованным правилам (ваши рекомендации по таким правилам входят ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть небольшой ИМ на старом движке (бм-шоп). По функционалу устраивает. Чего не хватает - дозаказываю. Нужно доработать систему фильтров в связке с категориями, изменить отображение меню. Сейчас есть рабочее решение, но не доделанное. Имеются и другие работы по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть шаблон. Установлен. SNEAKER [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fthemeforest.net%2Fitem%2Fsneaker-shoes-responsive-opencart-theme-included-color-swatches-%2F21536003]https://themeforest.net/item/sneaker-shoes-responsive-opencart-theme-included-color-swatches-/21536003[/url] Если у вас есть готовое аналогичное решение (шаблон) - можете предлагать. На первом этапе необходимо: 1. настроить шаблон, сделать хэлп, показав (по запросу ) где производятся отдельные настройки по модулям, банерам и проч. 2. установить и ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется установить и настроить ИМ на сео-оптимизированном движке. Это может быть ваш самопис или опенкарт. С учетом следующих пожеланий : - современный внешний вид, дизайн - понятная и несложная в работе админка - отлаженная структура каталога категории\подкатегории\сео-фильтры\сео-теги - высокий уровень ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Есть заставка к сайту на Реакте. (сделана с примера на флеше) Обнаружились некоторые косяки, типа -исправить звуки -выровнять шрифты - убрать мерцание -изменить границы -указать пути для замены картинок в заставке и т.д. Нужно исправитьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна небольшая рекламная компания в Яндексе. На данном этапе только Поиск. Тематика - тактические рюкзаки. Предварительно по заданию : -ключевые слова подбирать не только вглубь, но и вширь -объявления должны содержать доп. ссылки, метки - создать несколько групп, включая общую и по отдельным ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется видеоролик, который нужно доработать. В основном его можно рассматривать,как прототип. Т.е. сюжет готов, а реализация выполнена очень слабо, в некоторых местах на совсем уж любительском уровне. Места, требующие доработки, укажу в обсуждении. ( к ...Анимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно пересобрать html страницу с коррекцией или правкой дизайна. Что представляет из себя страница : Табличная форма содержания - небольшой каталог ссылок на другие страницы ( в 20 строк где-то) Левый столбец - страны и регионы Верхняя строка - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $60
Вижу два варианта решения задачи : 1. Конвертация swf(флеш) ( с возможным восстановлением fla) в html5 webgl на библиотеке pixi.js либо ее аналогах или что-то вроде этого (так мне посоветовал один из тех, к кому я ...Завершен3 года назад
Последний год не рекламировались - шел только поисковый трафик. Сейчас необходимо "раскачать" продажи по 4-5 направлениям товарных групп. Предлагайте стратегию и каналы. Желательна подготовка фидов для смарт-баннеров. Работа должна проходить в постоянном контакте с заказчиком, согласованием деталей.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад