Есть небольшой ИМ на старом движке (бм-шоп). По функционалу устраивает. Чего не хватает - дозаказываю. Нужно доработать систему фильтров в связке с категориями, изменить отображение меню. Сейчас есть рабочее решение, но не доделанное. Имеются и другие работы по ...