veresk22

Борис Комнин veresk22

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Исправить(доработать) скрипт (функционал) на html сайте

    Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html. Фрилансер был не опытный, хотя и старательный. Результат я принял, ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение группы в ВК по велотематике (некоммерческая)

    Требуется комплексное решение по развитию группы в Контакте. ( в настоящее время число участников около 5к. ) Тема группы - велопоездки, веломаршруты по Москве и другим городам, знакомства для совместных поездок. Регион - в основном Москва, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать новостной раздел на html сайте

    $100

    Нужно сделать новостной раздел на html сайте. Технология - любая. Без базы данных MySQL. Возможность легкого добавления контента админом. Разделение постов по тегам (темам) Возможность задавать разные фоны для разных тегов. Форматирование текста. Вставка картинок со сторонних сайтов.

    MySQLHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стилизовать карту Средиземноморья

    Что требуется учесть : 1. подложка (на которую наносятся заливки и границы) должна иметь видимый рельеф, но в то же время не мешающий считыванию основной информации (пример- 3й скрин). в качестве основы для подложки могу ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать новостной раздел на html-сайте

    Сразу : не нужно предлагать тильду, вп и им подобные решения! как вариант, реализовать на react, html5. Для html-сайта нужно создать раздел для добавления (постинга) коротких новостей - мемов, цитат, картинок, коротких заметок. со стороны админа нужно ...

    HTMLTildaReact.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать физическую карту региона

    Есть нанесенный маршрут по Азии (несколько отдельных участков на карте. см вложение). Нужно повторить эту карту, обработав её для возможности печати на холст в размере 50 на 40 см. Т.е. основная задача увеличить участки карты с ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать одну страницу на Реакте, html5 или другим способом

    Общее задание : 1. фон страницы  - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников). на "орбите" вращаются три  3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) ...

    HTMLReact.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать фунционал сео-фильтров на старом движке.

    $70

    Сайт на старом движке на основе Симплы ( бм-шоп 5). Частично переделанный. На сайте реализованы сео-фильтры ( с автоматической подстановкой метатегов, заголовков и урлов) Нужно внедрить в админку опцию создания "посадочных страниц" на основе сео-фильтров.  Для возможности ручного ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка индексации страниц сео-фильтров

    На сайте генерируется массив страниц по запросам через сео-фильтры. Настроены метатеги и заголовки для таких страниц по шаблону. Задача : установить жесткие правила индексации этих страниц поисковыми роботами. Ищу специалиста, который умеет работать с кодом и при ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно реализовать ручное редактирование сео-фильтров на самописе

    Сайт на старом движке на основе Симплы ( бм-шоп 5). Многократно переделанный. На сайте реализованы сео-фильтры ( с автоматической подстановкой метатегов, заголовков и урлов) Нужно внедрить в админку опцию создания "посадочных страниц" на основе сео-фильтров.  С возможностью ручного ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка параметров индексации сео-фильтров на самописе

    На сайте генерируется массив страниц по запросам через сео-фильтры. Настроены метатеги и заголовки для таких страниц. Задача : установить жесткие правила индексации таких страниц поисковыми роботами по согласованным правилам    (ваши рекомендации по таким правилам входят ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переработать сео-фильтры на старом движке

    Есть небольшой ИМ на старом движке (бм-шоп). По функционалу устраивает. Чего не хватает - дозаказываю. Нужно доработать систему фильтров в связке с категориями, изменить отображение меню. Сейчас есть рабочее решение, но не доделанное. Имеются и другие работы по ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Первичная настройка ИМ на Опенкарт 3

    Есть шаблон. Установлен. SNEAKER [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fthemeforest.net%2Fitem%2Fsneaker-shoes-responsive-opencart-theme-included-color-swatches-%2F21536003]https://themeforest.net/item/sneaker-shoes-responsive-opencart-theme-included-color-swatches-/21536003[/url] Если у вас есть готовое аналогичное решение (шаблон)  - можете предлагать. На первом этапе необходимо: 1. настроить шаблон, сделать хэлп, показав (по запросу ) где производятся  отдельные настройки по модулям, банерам и проч. 2. установить и ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить и настроить ИМ на самопис или Опенкарт

    Требуется установить и настроить ИМ на сео-оптимизированном движке. Это может быть ваш самопис или опенкарт. С учетом следующих пожеланий : - современный внешний вид, дизайн - понятная и несложная в работе админка - отлаженная структура каталога категории\подкатегории\сео-фильтры\сео-теги -  высокий уровень ...

    OpenCartКарточки товаровSEO-оптимизация
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подправить заставку на React

    Есть заставка к сайту на Реакте. (сделана с примера на флеше) Обнаружились некоторые косяки, типа -исправить звуки -выровнять шрифты - убрать мерцание -изменить границы -указать пути для замены картинок в заставке и т.д. Нужно исправить

    React.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать небольшую РК в ЯД по тактическим рюкзакам

    Нужна небольшая рекламная компания в Яндексе. На данном этапе только Поиск. Тематика - тактические рюкзаки. Предварительно по заданию : -ключевые слова подбирать не только вглубь, но и вширь -объявления должны содержать доп. ссылки, метки - создать несколько групп, включая общую и по отдельным ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно переработать видеоролик по теме географических карт

    Имеется видеоролик, который нужно доработать. В основном его можно рассматривать,как прототип. Т.е. сюжет готов, а реализация выполнена очень слабо,  в некоторых местах на совсем уж любительском уровне. Места, требующие доработки,  укажу в обсуждении. ( к ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн+ верстка страницы

    Нужно пересобрать html страницу  с коррекцией или правкой дизайна. Что представляет из себя страница : Табличная форма содержания - небольшой каталог ссылок на другие страницы ( в 20 строк где-то) Левый столбец - страны и регионы Верхняя строка - ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Есть заставка на флеше. Нужна такая же, но на современной технологии

    $60

    Вижу два варианта решения задачи : 1. Конвертация swf(флеш) ( с возможным восстановлением fla) в html5 webgl на библиотеке pixi.js либо ее аналогах или что-то вроде этого (так мне посоветовал один из тех, к кому я ...

    HTMLWebGL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить контекстную рекламу (Яндекс) на сайт рюкзаков

    Последний год не рекламировались - шел только поисковый трафик. Сейчас необходимо "раскачать" продажи по 4-5 направлениям товарных групп. Предлагайте стратегию и каналы. Желательна подготовка фидов для смарт-баннеров. Работа должна проходить в постоянном контакте с заказчиком, согласованием деталей.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Color_Kat
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать одну страницу на Реакте, html5 или другим способом
Очень приятно иметь дело. Четкое ТЗ - подробно описан каждый пункт. НЕ подгоняет) Оплатил сразу же после выполнения.
Парень - просто энерджайзер. Работает быстрее ваших мыслей. Приходилось даже его подтормаживать. Ну и главное - всё по делу. Задача была нестандартная, всё разрулил. Рекомендую, в общем
Ответный отзыв
AlettaM
Алетта 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн+ верстка страницы
Очень хороший заказчик, открытый для обсуждений. Рекомендую.
Отличная работа. Задача была решена быстро, все возникавшие проблемы по ходу работы были устранены. Рекомендую - хороший специалист.
Ответный отзыв
VladimirVR
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Есть заставка на флеше. Нужна такая же, но на современной технологии
Быстрая проверка работы и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
Отличная работа. Отдельно хочу заметить, что за задачу до Владимира бралось человек 7 и все сливались. Либо сразу,либо потянув время. "Это невозможно". "Это очень сложно" и т.п. А здесь человек взял и без нытья и лишних разговоров сделал. Рекомендую.
Ответный отзыв
NorayrYT
31 годАрмения
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$138
10 баллов
3 года назад
Настроить контекстную рекламу (Яндекс) на сайт рюкзаков
Сделали кампании, нащупали конверсионную воронку, продажи пошли. Сейчас работаем над новыми позициями. Борис очень ответственный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Работаем!
Хочу отметить очень хорошую коммуникацию Норайра. Всегда на связи, поясняет все возникающие вопросы, проявляет инициативу по ходу работы. Не всё получалось, некоторые моменты по итогу оказались лишними, наверное,за счет моей неопытности при согласовании ТЗ. Но, в любом случае, работать было комфортно. И, главное, продажи с рекламы пошли.
Ответный отзыв
kryvorotenko
Сергей 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно провести несколько коррекций на сайте ИМ
Отличный человек и заказчик. Отнёсся с пониманием к некоторым возникшим трудностям. Всегда был на связи, дал всё необходимое для работы. Крайне советую для сотрудничества.
К неоспоримым достоинствам фрилансера отнесу спокойный характер - все возникавшие проблемы по ходу работы решались спокойно, без споров. А так же хорошая коммуникация - всегда на связи. В общем, работать было комфортно. Рекомендую.
Ответный отзыв