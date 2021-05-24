Требуемые навыки, условия сотрудничества и подробности задачи - по ссылке или в приложении
Исправить(доработать) скрипт (функционал) на html сайте
Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html.
Фрилансер был не опытный, хотя и старательный.
Результат я принял, вроде всё работало. Но сейчас выясняется, что есть критический баг и функционалом в принципе пользоваться невозможно.
В частности, не сохраняются данные. Т.е. какое-то время сохраняются, а потом в любой момент, после очередного обновления информации может всё исчезнуть. (как в свое время писал исполнитель, за сохранение информации должны отвечать файлы my_maps.php и my_maps2.php )
Нужно исправить проблему. ( + там есть менее значимые недоработки, но это уже опционально)
Ссылка на проблемный функционал на тестовом сервере :
http://my-gattaca.online/katalog2/katalog/index.html
http://my-gattaca.online/katalog2/katalog/admin.html
(кстати, после переноса файлов на тестовый сервер, там вообще ничего не сохраняется)
з.ы. суть функционала : в админке добавляются регионы. потом добавляются отдельные карты, к которым можно указать краткое содержание, ссылки на превью и страницу с контентом. Сейчас при последующих добавлениях может пропадать предыдущая информация. и , кажется, она не отображается в те файлы, в которые должна.
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