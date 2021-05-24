Исправить(доработать) скрипт (функционал) на html сайте

Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html.

Фрилансер был не опытный, хотя и старательный.

Результат я принял, вроде всё работало. Но сейчас выясняется, что есть критический баг и функционалом в принципе пользоваться невозможно.

В частности, не сохраняются данные. Т.е. какое-то время сохраняются, а потом в любой момент, после очередного обновления информации может всё исчезнуть. (как в свое время писал исполнитель, за сохранение информации должны отвечать файлы my_maps.php и my_maps2.php )

Нужно исправить проблему. ( + там есть менее значимые недоработки, но это уже опционально)

Ссылка на проблемный функционал на тестовом сервере :

http://my-gattaca.online/katalog2/katalog/index.html

http://my-gattaca.online/katalog2/katalog/admin.html

(кстати, после переноса файлов на тестовый сервер, там вообще ничего не сохраняется)

з.ы. суть функционала : в админке добавляются регионы. потом добавляются отдельные карты, к которым можно указать краткое содержание, ссылки на превью и страницу с контентом. Сейчас при последующих добавлениях может пропадать предыдущая информация. и , кажется, она не отображается в те файлы, в которые должна.