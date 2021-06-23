Переделать модуль под актуальную версию Битрикс

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка624 просмотра

заставить модуль заработать под новую Битрикс, а в местах где выполняются api запросы поставить заглушки.

4 года назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$68
4 дня
Escrow
Работа выполнено быстро и профессионально. Всё в соответствии с ТЗ.
Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад