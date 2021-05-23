Приветствую. У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным. Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены ...
Разработать веб-портал для трудоустройства студентов и оптимального по
Необходимо разработать веб-портал для трудоустройства студентов. Вход должен быть от лиц: работодатель и студент. Нужно чтобы можно было от работодателя добавлять вакансии, и у студента нужно чтобы все вакансии отображались и в свою очередь можно было откликнуться. Фильтр по названиям вакансий, тип профессии, зарплата, городу. Также поиск нужно будет реализовать. Связь студента с работодателем.
Пример можно взять такой портал, как https://hh.kz/ Более подробно можно будет ознакомиться уже с исполнителем
Заявки фрилансеров
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