Исправить 3 бага на сайте

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки683 просмотра

3 бага на сайте, баг с рулеткой, баг с пополнением(человек пополняет но на аккаунт деньги не зачисляются), и исправить редактирование в админ панели(выдаёт ошибку), также исправить джекпот.

4 года назад
guest_16217519220216
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