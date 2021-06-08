Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js. Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с ...
Ускорить сайт на WP
Приветствую! Требуется ускорить сайт показатели pagespeed не менее 90 баллов из 100.
Для всех страниц сайта.
пациент: https://psn-accounts.com/
Выбранный исполнитель
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