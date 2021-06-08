Ускорить сайт на WP

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Завершен5 заявок1061 просмотр

Приветствую! Требуется ускорить сайт показатели pagespeed не менее 90 баллов из 100.

Для всех страниц сайта.

пациент: https://psn-accounts.com/

WordPress
4 года назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$27
8 дней
Escrow
После первого заказа дал сразу второе задание по тому же сайту, задача выполнена, я доволен. Сайт ускорили, ждем повышения трафика :))
Отлично сработались! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Артем
 
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3 года назад
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Александр
 
36 лет
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Третьяков
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад