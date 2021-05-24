Сделать отправку письма в WP по крону.

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Завершен2 заявки1281 просмотр

На https://mos-radius.ru/ (вордпресс) есть форма отправки заявки (заказа экскурсии). Она отправляет письмо юзеру и менеджеру с полями, которые юзер заполнил.

Нужно сделать автоматическую отправку юзеру ещё одного письма спустя некоторое время.

Для этого

Раскомментировать поле с датой экскурсии, оставив его необязательным.

  • Если поле было заполнено, в 15 по мск на следующий день после указанной даты заказанной экскурсии отправляем письмо юзеру (просьбу оставить комментарий о проведенной экскурсии).
  • Если поле было не заполнено, то письмо отправляем через неделю после даты отправки формы.
  • Если поле с эл. адресом не заполнено (оно не обязательное - нам главное телефон клиента), письмо не отправляем.
Сделать письмо редактируемым через сниппет вордпресс (раздел слева в админке, который позволяет использовать шорткоды) или создав отдельный пункт в меню вордпресса, который не исчезнет при обновлении WP.

Сделать возможность изменения даты отправки сообщения юзеру. Для этого делаем в админке вордпресса раздел (возможно, через сниппет), куда выводим ещё не выполненные задания в формате строки: имя email телефон дата время. Соответственно, меняя дату и время, я могу перенести выполнение задания по отправке. Если эл. адрес не был заполнен, то строка в задание не добавляется.

Письмо юзеру:

Добрый день, имя!

Недавно мы провели для Вас индивидуальную экскурсию по Москве. Понравилась ли Вам экскурсия? Мы были бы признательны за Ваш отзыв, который можно оставить здесь: https://mos-radius.ru/reviews.

--

С уважением,

бюро частных экскурсий «Радиус».

http://mos-radius.ru/

+7 926 155 16 02

[email protected]

--

Письмо идет юзеру (подставляя его имя) и админу ([email protected]) для контроля.

После отправки строка с записью о задании удаляется

Код не должен “затереться” при очередном обновлении вопресса.

Должна быть возможность отключить автоотправку, но список на отправку должен заполняться, и при включении функционала после отключения письма должны отправиться тем, к кому они не уходили.

Если будут решения изящней, отлично.

WordPress
4 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

diebug
Артем 
29 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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4 года назад
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Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично, быстрая оплата :)

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diebug
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