https://drive.google.com/file/d/1iJY7MSgHbgbtgth9gC_QLrggbpsv3ARp/view?usp=sharing задание по ссылке Оплата 700 рублей
Сделать отправку письма в WP по крону.
На https://mos-radius.ru/ (вордпресс) есть форма отправки заявки (заказа экскурсии). Она отправляет письмо юзеру и менеджеру с полями, которые юзер заполнил.
Нужно сделать автоматическую отправку юзеру ещё одного письма спустя некоторое время.
Для этого
Раскомментировать поле с датой экскурсии, оставив его необязательным.
- Если поле было заполнено, в 15 по мск на следующий день после указанной даты заказанной экскурсии отправляем письмо юзеру (просьбу оставить комментарий о проведенной экскурсии).
- Если поле было не заполнено, то письмо отправляем через неделю после даты отправки формы.
- Если поле с эл. адресом не заполнено (оно не обязательное - нам главное телефон клиента), письмо не отправляем.
Сделать возможность изменения даты отправки сообщения юзеру. Для этого делаем в админке вордпресса раздел (возможно, через сниппет), куда выводим ещё не выполненные задания в формате строки: имя email телефон дата время. Соответственно, меняя дату и время, я могу перенести выполнение задания по отправке. Если эл. адрес не был заполнен, то строка в задание не добавляется.
Письмо юзеру:
Добрый день, имя!
Недавно мы провели для Вас индивидуальную экскурсию по Москве. Понравилась ли Вам экскурсия? Мы были бы признательны за Ваш отзыв, который можно оставить здесь: https://mos-radius.ru/reviews.
--
С уважением,
бюро частных экскурсий «Радиус».
+7 926 155 16 02
--
Письмо идет юзеру (подставляя его имя) и админу ([email protected]) для контроля.
После отправки строка с записью о задании удаляется
Код не должен “затереться” при очередном обновлении вопресса.
Должна быть возможность отключить автоотправку, но список на отправку должен заполняться, и при включении функционала после отключения письма должны отправиться тем, к кому они не уходили.
Если будут решения изящней, отлично.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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