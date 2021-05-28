Парсер Wildberries nodejs доработать или сделать новый

Парсер должен работать с товарами, размещенными на WB (в дальнейшем планируется расширение на Озон и ЯМ, можно обсудить условия долгосрочного сотрудничества).

Парсер собирает следующую информацию:

дата и время отзыва, текст отзыва, исключен ли отзыв из рейтинга, оценка (в том числе и при двойном комментарии)

бренд, ответил ли представитель бренда на отзыв, текст ответа на отзыв,

количество лайков и дизлайков,

ссылка на товар,

имя пользователя, ID пользователя, ссылка на профиль пользователя,

артикул товара на сайте

цвет и размер товара, соответствует ли товар размеру,

наименование поставщика,

маркетплейс.

Парсер должен выгружать текущую позицию товара в рейтинге на площадке согласно трем вложенным категориям, начиная с последней. Пример: товар «мои_брюки» расположен в категории брюки/одежда/мужское. Сделать это в общем по сайту и для нескольких крупных городов. (Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород .

Вся собранная информация добавляется в гугл документ в удобном для понимания виде.

Также необходимо добавить админ-панель: выключить/выключить, добавление/удаление и выбор товаров/брендов, которые необходимо парсить.