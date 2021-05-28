Добрый день. Нужно добавить около 30 слайдов сразу предупрежу знания контенщика не хватит нужено верстальщик и человек знающий. Т.к. ещё нужно будет блок местами поменять.
Парсер Wildberries nodejs доработать или сделать новый
Парсер должен работать с товарами, размещенными на WB (в дальнейшем планируется расширение на Озон и ЯМ, можно обсудить условия долгосрочного сотрудничества).
Парсер собирает следующую информацию:
дата и время отзыва, текст отзыва, исключен ли отзыв из рейтинга, оценка (в том числе и при двойном комментарии)
бренд, ответил ли представитель бренда на отзыв, текст ответа на отзыв,
количество лайков и дизлайков,
ссылка на товар,
имя пользователя, ID пользователя, ссылка на профиль пользователя,
артикул товара на сайте
цвет и размер товара, соответствует ли товар размеру,
наименование поставщика,
маркетплейс.
Парсер должен выгружать текущую позицию товара в рейтинге на площадке согласно трем вложенным категориям, начиная с последней. Пример: товар «мои_брюки» расположен в категории брюки/одежда/мужское. Сделать это в общем по сайту и для нескольких крупных городов. (Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород .
Вся собранная информация добавляется в гугл документ в удобном для понимания виде.
Также необходимо добавить админ-панель: выключить/выключить, добавление/удаление и выбор товаров/брендов, которые необходимо парсить.
Выбранный исполнитель
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