Вытащить сайт из докера

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Закрыт2 заявки582 просмотра

Сайт завернут в докер. Нужно вытащить сайт из него, чтобы сайт работал как обычный сайт.

(любое изменнеие кода отображается сразу, без доп.команд).

Урл сайта вышлю в лс.

4 года назад
olmaster
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