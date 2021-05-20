Доработать backend webcam сайта

Требуется backend программист для доработки webcam-сайта. Сейчас - для реализации задачи ниже. Затем - для последующей постоянной работы.

Задача:

Сейчас имеется большой процент отказов при просмотре сайта и совершении дальнейших действий по причине того, что на сайте нет активности.

Пользователи не общаются в чате, не отправляют чаевые модели. Необходимо

добавить активность фейковых пользователей в чате, чтобы уменьшить процент

отказов.

• Показывать активных пользователей в списке просматривающих

• Отправлять рандомные сообщения в рандомный чат

База сообщений

Для составления базы сообщений предлагается создать отдельный микросервис, который будет подключаться по websocket к рандомным

комнатам на chaturbate и собирать все сообщения и складывать их в бд. Так как

сайт, в настоящее время на сайт идет рестрим комнат из других источников, в

чаты с этими рестримами и необходимо создать активность.

На основном сервисе будет добавлен API через который можно будет отправлять сообщения в чат фейковой онлайн модели.

Принцип работы:

По расписанию робот получает список онлайн моделей, для них получает список рандомных сообщений и отправляет от рандомных фейковых

пользователей.

Сообщением может быть

• Сообщение из базы

• Чаевые (сообщение с типом чаевые)

• Буст (сообщение с типом буст)

Чаевые и бусты не совершают никаких реальных действий, просто отправляют сообщения

Онлайн просмотры

Пользователь при заходе в трансляции должен видеть что ее смотрят, например, 100 человек.

Для решения этой задачи предлагается запрашивать списки через прокси сервис, который будет дополнительно прибавлять к реальным

просмотрам фейковых пользователей.

Т.е. Когда сервер запрашивает список онлайн, мы его отправляем не на реальный API, а на прослойку, которая запрашивает реальный онлайн

и подмешивает к нему фейковые аккаунты.

Еще раз повторюсь, сейчас эту задачу предполагается решить отдельным микросервисом, чтобы не создавать «костылей» при дальнейшем

развитии проекта.