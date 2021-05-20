Есть устройства, которые собирают данные о состоянии деревьев отправляют на сервер, где данные парсятся и раскладываются в таблицы. Необходимо создать веб-приложение для визуализации распарсенных на сервере данных. Дизайн готов, подробное ТЗ во вложениях. Срок до ...
Доработать backend webcam сайта
Требуется backend программист для доработки webcam-сайта. Сейчас - для реализации задачи ниже. Затем - для последующей постоянной работы.
Задача:
Сейчас имеется большой процент отказов при просмотре сайта и совершении дальнейших действий по причине того, что на сайте нет активности.
Пользователи не общаются в чате, не отправляют чаевые модели. Необходимо
добавить активность фейковых пользователей в чате, чтобы уменьшить процент
отказов.
• Показывать активных пользователей в списке просматривающих
• Отправлять рандомные сообщения в рандомный чат
База сообщений
Для составления базы сообщений предлагается создать отдельный микросервис, который будет подключаться по websocket к рандомным
комнатам на chaturbate и собирать все сообщения и складывать их в бд. Так как
сайт, в настоящее время на сайт идет рестрим комнат из других источников, в
чаты с этими рестримами и необходимо создать активность.
На основном сервисе будет добавлен API через который можно будет отправлять сообщения в чат фейковой онлайн модели.
Принцип работы:
По расписанию робот получает список онлайн моделей, для них получает список рандомных сообщений и отправляет от рандомных фейковых
пользователей.
Сообщением может быть
• Сообщение из базы
• Чаевые (сообщение с типом чаевые)
• Буст (сообщение с типом буст)
Чаевые и бусты не совершают никаких реальных действий, просто отправляют сообщения
Онлайн просмотры
Пользователь при заходе в трансляции должен видеть что ее смотрят, например, 100 человек.
Для решения этой задачи предлагается запрашивать списки через прокси сервис, который будет дополнительно прибавлять к реальным
просмотрам фейковых пользователей.
Т.е. Когда сервер запрашивает список онлайн, мы его отправляем не на реальный API, а на прослойку, которая запрашивает реальный онлайн
и подмешивает к нему фейковые аккаунты.
Еще раз повторюсь, сейчас эту задачу предполагается решить отдельным микросервисом, чтобы не создавать «костылей» при дальнейшем
развитии проекта.
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