API интеграция

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки727 просмотров

Необходимо к маркетплейсу на WordPress+WooCommerce+WCFM подключить API Банка Точка для приёма платежей для маркетплейса (Разделение одного платежа между разными магазинами).

Ссылка на API: https://api.tochka.com/static/v1/tender-docs/cyclops/main/index.html

WooCommerceWordPress
4 года назад
Evrika77
Кирилл 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад