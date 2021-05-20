Мы установили Расширение от NeoSeo - "Вместе дешевле". Нужно настроить его отображение на страницах сайта по заданых параметрах. (на выбраных в модуле карточках товаров). Сайт: isklad.com.ua OpenCart Версия ocStore 3.0.2.0
Парсинг данных с сайта и импорт в Google Sheets
Нужно спарсить большую базу с сайта и вставить в гугл таблицу довольно быстро, и по возможности недорого
Заявки фрилансеров
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