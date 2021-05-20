Парсинг данных с сайта и импорт в Google Sheets

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки734 просмотра

Нужно спарсить большую базу с сайта и вставить в гугл таблицу довольно быстро, и по возможности недорого

Парсинг данных
4 года назад
guest_1621518295842
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
60 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад