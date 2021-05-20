Програмист. Настроить автоматическую загрузку товаров с сайтов поставщ

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Закрыт2 заявки786 просмотров

Интернет магазин «ЛАБИРИНТ» test.labirint.spb.ru/

CMS магазина: Wordpress с использованием WooCommerce

Настроить автоматическую загрузку товаров с сайтов поставщиков (доступ через api, данные предоставляются в формате xml):

gifts.ru/ (Проект 111)

happygifts.ru/ (Хеппи гифтс)

www.oasiscatalog.com/ (Оазис)

Настроить синхронизацию количества товаров на складе

Настроить фильтры

WooCommerceWordPress
4 года назад
Able2Know
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