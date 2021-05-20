Есть предложение сделать плагин для PhotoShop, который устанавливается в фотошоп (коннектится с разными версиями фш) для MacOS и Windows. Плагин это ретушерская панель, которая состоит из кнопок, который обращаются к операциям ФШ, или каскаду ...
Програмист. Настроить автоматическую загрузку товаров с сайтов поставщ
Интернет магазин «ЛАБИРИНТ» test.labirint.spb.ru/
CMS магазина: Wordpress с использованием WooCommerce
Настроить автоматическую загрузку товаров с сайтов поставщиков (доступ через api, данные предоставляются в формате xml):
gifts.ru/ (Проект 111)
happygifts.ru/ (Хеппи гифтс)
www.oasiscatalog.com/ (Оазис)
Настроить синхронизацию количества товаров на складе
Настроить фильтры
Заявки фрилансеров
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