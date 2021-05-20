ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и ...
Найти и решить проблему Битрикс+Юкасса+Доставка boxberry
Установлен штатный модуль оплаты Юкасса.
Часть платежей проходит корректно. На сайте статус заказа меняется на оплаченный.
Часть платежей приходит в Юкасса, там платёж видно, но на сайте статус заказа так и остаётся неоплаченным.
Техподдержка Юкасса говорит, что по логам сайту отправляется уведомление об успешной оплате.
С чем может быть связана проблема, как исправить?
Общий признак у проблемных заказов - доставка Боксберри.
При этом не все заказы с доставкой Боксберри ведут себя таким образом.
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