Найти и решить проблему Битрикс+Юкасса+Доставка boxberry

Установлен штатный модуль оплаты Юкасса.

Часть платежей проходит корректно. На сайте статус заказа меняется на оплаченный.

Часть платежей приходит в Юкасса, там платёж видно, но на сайте статус заказа так и остаётся неоплаченным.

Техподдержка Юкасса говорит, что по логам сайту отправляется уведомление об успешной оплате.

С чем может быть связана проблема, как исправить?

Общий признак у проблемных заказов - доставка Боксберри.

При этом не все заказы с доставкой Боксберри ведут себя таким образом.