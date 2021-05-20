Найти и решить проблему Битрикс+Юкасса+Доставка boxberry

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Закрыт3 заявки601 просмотр

Установлен штатный модуль оплаты Юкасса.

Часть платежей проходит корректно. На сайте статус заказа меняется на оплаченный.

Часть платежей приходит в Юкасса, там платёж видно, но на сайте статус заказа так и остаётся неоплаченным.

Техподдержка Юкасса говорит, что по логам сайту отправляется уведомление об успешной оплате.

С чем может быть связана проблема, как исправить?

Общий признак у проблемных заказов - доставка Боксберри.

При этом не все заказы с доставкой Боксберри ведут себя таким образом.

4 года назад
Alex_Koval
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