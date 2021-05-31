Написать сайт и БД для курсовой работы

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка1138 просмотров

ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и кнопки добавить удалить и изменить.

4 года назад
Moroz213
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$80
2 дня
Escrow
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Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад