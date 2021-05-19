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Интеграция верстки нового дизайна на сайт на Друпал 7
Необходим программист с опытом работы на Друпал 7. Задача "натянуть" новый сверстанный дизайн на сам сайт. Создана тестовая площадка - полная копия боевого сайта. Работа в основном будет через блоки и views. Необходимо вести журнал действий, чтобы потом перенести все изменения с тестового сайта на боевой. Верстка сейчас идет, поэтому работа поэтапная по готовности очередной страницы. Главная страница полностью готова, к ней можно приступать. Предлагаю поэтапную оплату (50% аванс, 50% постоплата) за интеграцию каждой страницы.
Сложность интеграции каждой страницы будет разной в зависимости от кол-ва элементов на ней, поэтому о стоимости каждой отдельной страницы лучше договариваться отдельно. Весь объем работы около 25-30 страниц.
Ссылку на html макет главной страницы с новым дизайном пришлю по запросу.
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