Интеграция верстки нового дизайна на сайт на Друпал 7

Необходим программист с опытом работы на Друпал 7. Задача "натянуть" новый сверстанный дизайн на сам сайт. Создана тестовая площадка - полная копия боевого сайта. Работа в основном будет через блоки и views. Необходимо вести журнал действий, чтобы потом перенести все изменения с тестового сайта на боевой. Верстка сейчас идет, поэтому работа поэтапная по готовности очередной страницы. Главная страница полностью готова, к ней можно приступать. Предлагаю поэтапную оплату (50% аванс, 50% постоплата) за интеграцию каждой страницы.

Сложность интеграции каждой страницы будет разной в зависимости от кол-ва элементов на ней, поэтому о стоимости каждой отдельной страницы лучше договариваться отдельно. Весь объем работы около 25-30 страниц.

Ссылку на html макет главной страницы с новым дизайном пришлю по запросу.